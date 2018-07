Les animaux appartiennent à la race bovine dexter, qui tire son origine du sud de l’Irlande au début du 19e siècle. Ces vaches sont parmi les plus petites du monde. Elles font environ un mètre de haut et leur poids ne dépasse guère les 450 kilos, ou environ 1000 livres.

Un hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale

Les sept vaches et veaux dexter vivent sur la ferme Blue Puttees, qui appartient à Jackie et Wayne Deaves, deux retraités qui viennent de s’établir à Cap Saint-Georges.

« Blue Puttees », ou « guêtrons bleus » en français, est le surnom qui était donné aux soldats du Régiment royal de Terre-Neuve, en raison de la couleur distinctive des jambières qu’ils portaient. La ferme porte ce nom en hommage au défunt grand-père de Jackie Deaves, Eugene Cornect, un combattant de la Première Guerre mondiale.

« Mon grand-père était un Blue Puttee », explique-t-elle, « c’est une chose qui m’est évidemment très chère. »

Et l’hommage ne s’arrête pas là. Tous les veaux nés sur la ferme reçoivent un nom faisant référence au régiment des Blue Puttees ou à la guerre de 1914-1918.

Les veaux nés l’an dernier s’appellent Arras, en référence à la bataille de 1917 à Arras en France, et Aldershot, en référence au camp militaire du même nom au Royaume-Uni. Les veaux nés cette année ont été baptisés Blue et Beaumont, ce dernier en référence à la terrible bataille du 1er juillet 1916 à Beaumont-Hamel, en France, ou plus de 700 militaires du Régiment royal de Terre-Neuve ont trouvé la mort.

Les veaux Blue et Beaumont sont nés en 2018. Photo : CBC/Jennifer Grudic

Le couple Deaves a récemment emménagé à Cap Saint-Georges, la ville natale de Jackie. Cette dernière a fait carrière à la Gendarmerie royale du Canada pendant 26 ans. Wayne, qui est quant à lui originaire de l’Ontario, fut technicien en géomatique dans les Forces armées canadiennes et artilleur du Régiment aéroporté.

« On a toujours voulu vivre à Terre-Neuve à notre retraite », dit Wayne Deaves. « Nous voulions au départ commencer avec des poneys de Terre-Neuve, mais on hésitait un peu, et finalement le bétail est arrivé dans le décor. »

Jethro, qui pèse environ 1000 livres, est le plus imposant du troupeau. Photo : CBC/Jennifer Grudic

Pour Jackie, c’est une émission de télévision qui a fait entrer les vaches dexter dans la vie du couple. « Je regardais, je crois, La famille Addams, et à la fin il y avait cette petite vache. Je me suis dit “Wow ! Je veux des vaches miniatures !” », raconte-t-elle.

Une race bovine rare

Selon The Livestock Conservancy, un organisme sans but lucratif dédié à la préservation et la promotion des animaux agricoles, les vaches dexter étaient menacées de disparition dans les années 1970. La race bovine remonte la pente depuis, mais demeure rare.

Les Deaves ont d’ailleurs eu du mal à en dénicher, jusqu’à ce que Wayne, lors d’un événement pour les vétérans des Forces armées, rencontre par hasard un ancien frère d’armes. « Je lui ai demandé ce qu’il faisait, et il m’a dit qu’il élevait des [vaches] dexter. J’ai répondu “Ce n’est pas vrai, quelqu’un a dû te dire que c’est ce que je cherchais !” ».

Wayne et Jackie Deaves élèvent des vaches dexter à Cap Saint-Georges. Photo : CBC/Jennifer Grudic

Jackie a peu après visité la ferme de cet ancien militaire et a fait l’acquisition d’un mâle, Jethro, et de deux femelles, Jemima et Jewel. Elle les a ramenés à Terre-Neuve-et-Labrador, pour établir ce qui est la seule ferme autorisée de vaches dexter dans la province.

Les Deaves ont l’intention d’agrandir encore un peu leur troupeau, mais se concentrent surtout sur le plaisir qu’ils ont de vivre à la ferme.

Les vaches produisent du lait, et les deux retraités prévoient que l’un de leurs protégés se retrouve éventuellement dans leurs assiettes.