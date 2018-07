Lundi matin, l'artère était rouverte entre les routes Malden et Ellis Side à Tecumseh.

Trois portions de la route ont été réparées en direction de Windsor.

Vers 17 h dimanche, l'humidex était 43 dans le secteur.

« Deux sections de la route [...] ont été déformées par la chaleur et sont considérées comme non sécuritaires », pouvait-on lire dans un communiqué de la Police provinciale de l'Ontario.

Le député provincial d'Essex, le néo-démocrate Taras Natyshak, a indiqué qu'il était préoccupé par l'état de la route.