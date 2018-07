Un texte de Philippe de Montigny

Le SUP yoga (Stand Up Paddleboard en anglais) reprend les positions traditionnelles du yoga, mais plutôt que d’être sur un tapis au sol, les participants sont sur une planche à pagaie.

Emily Demontigny, yogi de longue date et originaire de Montréal, s’est établie à Toronto et donne des cours de SUP yoga depuis l’été dernier.

On n’a pas vraiment l’eau pour faire ça [à Montréal], mais ici oui. C’est vraiment devenu plus populaire. Il y a de plus en plus d’intérêt. Emily Demontigny, instructrice de SUP yoga, WSUP Toronto

Pour Chris Taylor-Munro, un nouvel initié à l’activité, garder son équilibre est le plus grand défi. Malgré ses 12 ans d’expérience en yoga, il est tombé dans l’eau en essayant pour la première fois de pratiquer son hobby sur une planche.

Si tu tombes dans le lac Ontario, c'est ben froid! Chris Taylor-Munro, nouvel initié

Chris Taylor-Munro fait du yoga depuis 12 ans, mais découvre maintenant une variante de l'activité. Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

Intérêt grandissant chez les Torontois

La directrice de WSUP Toronto, Gudrun Hardes, offre des cours de yoga sur planche trois fois par semaine à la plage Woodbine. Puisqu’elle n'accepte qu’une dizaine de participants par séance, elle s'est mise à offrir quelques cours de plus par semaine cette saison, étant donné la popularité de l’activité.

D’autres compagnies qui offrent des cours sur les îles de Toronto ou près de la rivière Humber constatent aussi un intérêt grandissant depuis les dernières années.

WSUP Toronto a décidé d'offrir plus de cours de yoga sur planche chaque semaine pour combler une forte demande. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Emily Demontigny croit piquer la curiosité des gens en publiant des photos et des vidéos sur son compte Instagram.