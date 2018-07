L’auteur de Diamonds on the Side et de Burn One Down, entre autres chansons marquantes de son répertoire, reçoit ce prix des mains du cofondateur du FIJM, André Ménard.

L'annonce du prix se fera également devant le public montréalais qui se déplacera à son concert du mardi 3 juillet à la Place des Arts, à Montréal.

Le guitariste américain est le vingtième artiste à recevoir cette récompense, après Sade, Diana Ross, Tony Bennett, Aretha Franklin et Erykah Badu, entre autres.

Également lauréat de trois prix Grammy, le musicien a signé une quinzaine d'albums, dont Fight for your Mind et Burn to Shine, deux de ses plus grands succès. Récemment, il a pris un virage blues, se produisant en tournée dans une série de concerts avec l'harmoniciste et chanteur blues Charlie Musselwhite.