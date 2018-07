Laurence Vincent-Lapointe se couvre d’or sur le circuit de coupe du monde depuis le début de la saison, aussi bien seule (C1) qu’en duo (C2), avec sa partenaire Katia Vincent. Elle représente le meilleur espoir canadien pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, où les épreuves de canoë féminin feront leur entrée officielle dans le calendrier de compétitions. L’athlète détient aussi le record mondial du C1-200 m et du C2-500 m avec Katia Vincent. Elle vous donne quelques conseils pour améliorer votre performance en canoë.

Par quoi un canoéiste débutant devrait-il commencer?

Laurence Vincent-Lapointe : La première chose, c’est de s’assurer d’être bien équipé. Nous ne sommes pas tous de bons nageurs et il y a des risques de tomber à l’eau, alors il faut un bateau qui ne se renverse pas facilement. La pagaie vient habituellement avec le canoë, donc on s’en soucie moins. Il faudrait aussi avoir une bonne veste de sauvetage confortable.

Quels sont tes trucs de pro pour les personnes qui font du canoë de façon récréative?

Y aller graduellement. Et faire un bon échauffement! C’est un sport qui est très intense, surtout pour le haut du corps. C’est très musculaire. On se sert beaucoup de ses épaules, et c’est très facile de se blesser si l'on est mal échauffé.

De plus, le canoë est plus facile à diriger lorsqu’on est à deux, parce qu’on va toujours en ligne droite. Ça peut être un peu plus difficile pour l’équilibre que lorsqu’on est seul, mais c’est vraiment plus agréable à deux, autant pour le côté physique que pour le mental. C’est plaisant de pouvoir jaser avec l’autre personne!

Quelle erreur les pagayeurs amateurs font-ils le plus souvent?

Choisir une embarcation qui se renverse facilement. C’est plus difficile à contrôler et moins agréable à utiliser qu’un bateau large. Il faut choisir un bateau qui est adapté à son niveau, et ne pas se dire « Je vais devenir meilleur donc je vais tout de suite acheter un meilleur canoë. » C’est mieux de commencer avec un bateau pour débutant, qu’on vendra par la suite quand on sera rendu au niveau supérieur. Sinon, on revient d’une randonnée d’une heure et, tout ce qu’on a fait, c’est tomber quelques fois à l’eau.

Quels sont les autres faux pas à éviter?

Voir trop grand dès le début. C’est comme pour la course à pied : on peut se dire que 40 minutes de course, ce n’est pas si pire pour commencer, mais on réalise les jours suivants qu’on s’est blessé. Il faut y aller à son rythme, ne pas faire de randonnées trop longues. Oui, le but, c’est de dépasser ses limites, mais il faut les connaître et ne pas être trop violent [avec son corps].

As-tu un lieu de prédilection au Canada pour pratiquer ton sport?

Pour courser, j’aime vraiment le bassin olympique de Montréal. C’est beau, les vents sont favorables. Sinon, je m’entraîne sur la rivière Saint-Maurice, à Trois-Rivières. Elle est longue; c’est une belle rivière. C’est le fun pour une bonne randonnée; on peut regarder le paysage. Ce qu’il y a de beau dans le canoë, c’est l’impression de liberté, et j’adore les rivières du Québec parce qu’elles m’offrent ce sentiment.

