Un texte de Émile Duchesne

La Sûreté du Québec indique que des agents ont été appelés pour se rendre sur les lieux vers 16h. L'homme a été transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures.

Le président du Club de motocross de Baie-Comeau, Daniel Beaulieu, explique que le coureur a été pris en charge rapidement après avoir chuté à la suite d'un saut lors de sa course. On a demandé tout de suite l’assistance de l’ambulance, indique-t-il. Le surveillant du saut était ambulancier de formation et lui a fait des manœuvres de RCR. Il savait tout de suite que ses signes vitaux n’allaient pas bien.

Daniel Beaulieu explique que toute l'équipe d'organisation est ébranlée. Il rappelle que cette course est un évènement amical qui ne fait pas partie d'un circuit de compétition.

On est tous sur le choc. On ne pensait pas que ça arriverait chez nous. Surtout qu'on n'a pas d'enjeux. On veut un évènement amical et qui est plaisant pour notre public. Daniel Beaulieu, président du Club de motocross de Baie-Comeau

Selon Daniel Beaulieu, la piste était en bon état et l'homme qui a perdu la vie connaissait bien le circuit. Il affirme que ce dernier avait les habiletés requises pour faire ce genre de parcours puisqu'il était un coureur expérimenté qui évoluait sur le circuit de compétition canadien.

Le Club de motocross de Baie-Comeau et Challenge Québec Motocross ont offert leurs condoléances à la famille du coureur sur les réseaux sociaux.