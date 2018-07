« J’ai un peu mal à la vie, mais ça va, je m’en sors bien. C’est déjà mieux qu’hier, j’ai quand même réussi à dormir, tout fonctionne bien », précise Dave Vigneault d’entrée de jeu.

Selon lui, le Datev Challenge Roth est « un gros événement dans le monde du triathlon ». Plus de 200 000 spectateurs viennent observer et encourager les athlètes qui tentent de réussir avec succès cet événement appelé communément Ironman.

M. Vigneault a parcouru 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course en 9 heures, 47 minutes et 9 secondes, ce qui le place au 202e rang sur 3400 participants. L'athlète précise que le parcours est similaire à celui du Mont-Tremblant.

Âgé de 34 ans, Dave Vigneault, a commencé à participer à ces compétitions pour rester actif.

« C’est trop, dit-il en riant. Je ne recommande pas aux gens de faire ça, je le fais parce que je suis peut-être un peu excessif parfois. »

Pour cette compétition, il a été extrêmement chanceux de pouvoir y participer. En environ 15 minutes, toutes les places sont comblées.

« Il a toujours été populaire. C’est sûr que plus l’événement est gros. Plus il est populaire, plus les gens en parlent, car il est bien organisé », souligne-t-il.

Pour le plaisir

« Je fais ça pour le plaisir, sinon je suis directeur en assurance qualité dans le domaine alimentaire pour une usine dans la ville de Québec », indique-t-il.

Son corps a besoin d’environ un an pour oublier un tel effort sportif.

Je ne suis pas certain que le corps humain est fait pour endurer ça tout le temps, mais bon. C’est un défi personnel parfois qui me prend. Dave Vigneault

L’athlète participera à quelques courses locales avant d’accrocher ses souliers. « Ma conjointe attend des jumeaux, alors on va focaliser là-dessus pour peut-être quelques années », termine-t-il.