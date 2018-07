La semaine dernière, le gouvernement canadien a mis au point une liste de produits assujettis à un taux de rétorsion de 10 % à compter du 1er juillet. On y retrouve des canots pneumatiques, du yogourt, des concombres et de nombreux produits de beauté.

Ces mesures surviennent un mois après l'imposition par Washington de tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium.

« J'espère que ce sera un phénomène qui ne va pas durer, mais cela ne semble pas très prometteur pour le moment », explique le propriétaire d'un commerce de produits de beauté dans le marché By, Doug Plant.

Jusqu'à la semaine dernière, M. Plant n'était pas inquiet par le conflit commercial entre le Canada et les États-Unis, mais maintenant, bon nombre de produits qu'il importe des États-Unis pour approvisionner plus de 200 salons de coiffure, salons de manucure et spas locaux vont être beaucoup plus chers.

M. Plant comprend les raisons pour lesquelles Ottawa doit imposer des mesures de rétorsion et pense que ses clients les comprennent aussi.

« Je crois que la plupart des Canadiens ne veulent pas se faire piétiner par Donald Trump, alors ils sont prêts à payer plus cher s'ils le doivent », croit M. Plant.

« Je ne veux pas acheter de produits américains »

Darrell Robinson qui travaille comme vendeur dans un magasin d'électroménager à Ottawa - Universal Appliances - estime que les tarifs douaniers imposés par Washington vont avoir un effet direct sur les prix des cuisinières et des lave-vaisselles qu'il vend et qui sont fabriqués aux États-Unis.

Selon M. Robinson, le conflit commercial modifie déjà les habitudes d'achat de ses clients.

« Le contrecoup se fait déjà sentir », juge-t-il.

« Nous avons déjà eu, depuis une semaine environ, des clients qui franchissent la porte en disant : "Où est-ce que c'est fabriqué? Je ne veux pas acheter de produits américains" », relate-t-il.