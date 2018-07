Trois instituts de sondage placent l'ancien maire de Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador surnommé « AMLO », en tête avec plus de 40 % des voix.

Il serait crédité d’un score qui varie de 53 % à 59 % d’après Reuters.

Le quotidien El Financiero le crédite de 49 % des suffrages par rapport à 27 % pour le jeune conservateur Ricardo Anaya, à la tête d’une coalition de droite et de gauche (formée par le PAN, le PRD et le Movimiento Ciudadano).

Jose Antonio Meade du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, droite), un indépendant choisi par le parti au pouvoir, arrive en troisième position avec 18 % des voix. Il a déjà concédé qu'il avait perdu en souhaitant bonne chance à Andres Manuel Lopez Obrador.

Le candidat du PRI, José Antonio Meade Photo : Reuters/Henry Romero

AMLO, 64 ans, se présentait comme le candidat antisystème et anticorruption, voulant chasser « la mafia du pouvoir ». Il a déjà perdu deux précédentes élections. Il a su capitaliser sur le ras-le-bol des Mexicains après un mandat de Peña Nieto marqué par la corruption et des violations des droits de l’homme.

L'enquête conduite par Consulta Mitofsky indique que les candidats du Mouvement de régénération nationale (Morena) devraient aussi l'emporter dans les États de Veracruz, de Morelos, du Chiapas et de Tabasco. La victoire de Claudia Sheinbaum, une fidèle de AMLO, a aussi été annoncée, d'après des sondages de sortie d'urne. Cette scientifique de 56 ans devenait ainsi la première femme élue au poste de gouverneur de la ville de Mexico.

Les quelque 89 millions d'électeurs mexicains votaient dimanche pour élire leur nouveau président et renouveler plus de 18 000 mandats, dont les sièges de 500 députés et 128 sénateurs, ainsi que de nombreux postes régionaux ou locaux.

Une campagne sanglante

Cette campagne a été qualifiée comme étant la plus sanglante de l’histoire du pays. Dimanche, deux militants ont été tués par balles.

Flora Resendiz Gonzalez, du Parti des travailleurs, a été abattue près de son domicile, dans l'État du Michoacan (ouest), peu avant l'ouverture des bureaux de vote.

Plus tard, Fernando Herrera Silva, du PRI, le parti au pouvoir, était tué à Acolihuia, dans l'État de Puebla (centre).

Au moins 145 hommes politiques ont été assassinés. Le PRI a été le parti politique le plus touché par ces assassinats.