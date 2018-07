L’artiste britannique, qui sera l’une des têtes d’affiche du festival Osheaga cet été, à Montréal, a vécu des hauts et des bas depuis la sortie de son premier album, Lungs, en 2009. Des problèmes d’alcool et des périodes de doute sont venus ponctuer une décennie où elle a sorti trois albums à succès et fait un tabac au célèbre festival de Glastonbury.

Sur High as Hope, elle revient sur certains moments gaspillés de sa jeunesse et regarde vers l’avenir d’un œil timidement optimiste. Son écriture se fait introspective, mélancolique et désabusée. La trame sonore est fidèle au reste de son œuvre : des mélodies accrocheuses portées par un mur de son.

Les envolées vocales de la chanteuse sont posées sur une instrumentation riche formée de cordes, de claviers, de claquements de main et de batterie.

L’album a été coproduit par Florence Welch et le producteur Emile Haynie, et plusieurs musiciens y ont contribué, dont le Canadien Tobias Jesso Jr. et les Britanniques Sampha et Jamie xx.

La quête de connexions humaines est l’un des thèmes récurrents sur l’album. Sur la pièce Hunger, la chanteuse évoque une période où elle a vécu des troubles alimentaires et raconte des tentatives de vaincre la solitude avec l’art, la drogue et l’amour.

L’album se termine sur une note légèrement plus positive avec No Choir, une pièce où l’on sent que Florence Welch a retrouvé la quiétude. Elle y chante que c’est « difficile d’écrire à propos d’être heureux » car « le bonheur est un sujet extrêmement banal ».