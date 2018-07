Le seul mot qui me vient à l’esprit, c’est fatigué , résume Marc Allain, président du comité organisateur des Jeux 2018.

L'homme derrière l'édition de cette année se dit heureux, épaté et émerveillé .

Marc Allain, président du comité organisateur de la finale des Jeux de l’Acadie à Miramichi. Photo : Radio-Canada

J’entends parler depuis longtemps de la magie des Jeux, mais c’est la première fois que j’en fais l’expérience , dit-il.

C’est tout ce qu’on m’a dit que c’était et encore plus , ajoute-t-il en insistant sur les bienfaits que ces Jeux ont eu sur la région de Miramichi, où les francophones sont minoritaires.

L’impact dans la communauté est tectonique! Marc Allain, président du comité organisateur des Jeux de l'Acadie 2018

Un soupir de soulagement

Les Jeux se sont bien déroulés dans l’ensemble cette année, affirme Marc Allain, qui peut enfin pousser un soupir de soulagement.

Pendant le déroulement des Jeux, tu es concentré et à la fin, tu prends du recul et tu réalises le succès que c’est. On voyait du bonheur dans le visage des gens, malgré parfois des conditions difficiles. Il y a des bénévoles qui ont travaillé un nombre d’heures presque indécent , explique-t-il.

Ce qui l'a surtout marqué, c'est l'attitude des participants.

Ils ont commencé et fini avec le sourire! Marc Allain, président du comité organisateur des Jeux de l'Acadie 2018

De quel aspect de ces jeux se rappellera-t-il le plus? La cérémonie d’ouverture a été exceptionnelle, mais mon coup de coeur personnel le plus fort, c’est le gala du samedi soir. Les deux maîtres de cérémonie étaient jeunes et pourtant, tellement talentueux. C’est inspirant !, note l'organisateur.

On a la mauvaise habitude de parler de ces jeunes-là comme des leaders de demain, mais c’est faux précise-t-il. Ils nous ont démontré que ce sont des leaders d’aujourd’hui.

Marc Allain aimerait qu'on écoute davantage les jeunes.

En résumé, il croit que les Jeux de l'Acadie auront eu un impact durable sur sa ville.

Avec les informations de François LeBlanc