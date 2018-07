La canicule s'installe pour une semaine

Face à la canicule, les autorités suggèrent de trouver un endroit frais, de limiter les efforts physiques, et de boire beaucoup d'eau... ou de trouver d'autres moyens de se rafraîchir. Photo : Getty Images/Philippe Desmazes

Une importante vague de chaleur provenant de l'Ontario s'est amorcée samedi au Québec où elle durera sept jours. Toutefois, ce sont les journées de dimanche et de lundi qui risquent d'être les pires en raison d'une masse d'air humide combinée à des vents faibles.

Selon Environnement Canada, qui a publié des alertes de chaleur accablante pour l'ensemble du sud de l'Ontario et du Québec ainsi que les Maritimes, la situation « a quelque chose de peu commun » : les températures, sans compter l'humidex, resteront au-dessus de 30 degrés Celsius jusqu’à vendredi. Des records de chaleur pourraient être battus au cours de la semaine.

Pendant la canicule,les organismes d'aide à l'itinérance sont aux aguets, les calèches sont à l'arrêt. Les résidents de la métropole peuvent facilement repérer les endroits où fait-il le moins chaud à Montréal pour se rafraîchir.

Les célébrations entourant la fête du Canada

Environ 6200 personnes étaient sur la colline du Parlement vers 11h30. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

La longue fin de semaine du 1er juillet a bien sûr été marquée par la fête du Canada. L’édition 2018 est placée cette année sous les thèmes de la réconciliation, des femmes canadiennes ainsi que de la diversité et de l'inclusion. Des festivités sont organisées à travers le pays pour célébrer le 151e anniversaire du Canada.

Sur la colline du Parlement, à Ottawa, des festivités se sont se déroulées toute la journée. Après les discours de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et une brève allocution du premier ministre Justin Trudeau, les artistes Brigitte Boisjoli, Iskwé, aux racines cries, métisses et irlandaises, Jean-Marc Couture, Rose Cousins et Lights ont entonné leur répertoire respectif. Cependant, la chaleur extrême a fait fuir la foule. Des citoyens ont été transportés à l'hôpital. À 17 h, les ambulanciers paramédicaux avaient dû intervenir auprès de 64 patients.

À l’occasion de la fête du Canada, le président américain Donald Trump a remercié le Canada pour « son partenariat sur la scène mondiale » dans ses voeux de bonne fête adressés à la gouverneure générale Julie Payette.

Par ailleurs, en ce dimanche 1er juillet, entre 200 000 et 250 000 Québécois ont changé d'adresse, lors du fameux jour du déménagement, qui est accompagné cette année d'une chaleur intense, dans le sud du Québec.

Hausses de tarifs et nouvelle réglementation

La plupart des droits de douane sur le whisky américain, les tondeuses à gazon, le ketchup et le sirop d'érable demeurent en place. Photo : Reuters/Shannon Stapleton

Ottawa a mis sa menace à exécution et a imposé le 1er juillet des tarifs douaniers à l'acier et à l'aluminium américains en réponse aux mesures protectionnistes de l'administration Trump. De plus, une multitude de produits américains sont visés par un tarif douanier de 10 % depuis aujourd’hui. Les grils en fonte, les réfrigérateurs et les congélateurs figurent parmi les produits qui ont été ajoutés à la liste publiée d’abord le 31 mai.

Le prix des titres de transport en commun augmente presque partout à compter du 1er juillet. À titre d'exemple, le titre mensuel de la Société de transport de Montréal (STM) est passé de 83 $ à 85 $.

Depuis samedi, les règles entourant l'utilisation du cellulaire en auto sont plus sévères. Les amendes maximales ont été multipliées par six et la nouvelle réglementation s'applique désormais à tous les appareils électroniques dotés de fonctions de transmission. Il existe quatre façons légales d'utiliser le cellulaire en voiture et d'éviter une contravention salée. Voici ce qu'il faut savoir sur l'utilisation du cellulaire en vertu du nouveau Code de la sécurité routière du Québec.

La famille de Raif Badawi obtient la citoyenneté canadienne

La famille du blogueur saoudien Raif Badawi a obtenu sa citoyenneté canadienne dimanche. Photo : Radio-Canada

Cinq ans après son arrivée au pays, la famille du blogueur saoudien Raif Badawi a finalement obtenu sa citoyenneté canadienne, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dimanche au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke. Raif Badawi a été condamné en juin 2012 à 10 ans de prison, assortis de 1000 coups de fouet et d’une amende de près de 300 000 $ pour « avoir rejeté et insulté l’islam ».

Son épouse, Ensaf Haidar, et leurs trois enfants, Miriyam, Doudi et Najwa, vivent à Sherbrooke depuis quelques années. Mme Haidar voyage à travers le monde pour faire connaître la cause de son mari, emprisonné depuis six ans en Arabie Saoudite.

Manifestations sur le thème de l'immigration à Montréal

Des membres des groupes La Meute et Storm Alliance se réunissent dans le centre-ville de Montréal. Photo : Radio-Canada/Jacaudrey Charbonneau

La droite identitaire et des groupes de gauche antiracistes sont descendus dans la rue, dimanche après-midi à Montréal. Près de 300 membres des groupes La Meute et Storm Alliance ont manifesté au centre-ville pour dénoncer « l'immigration illégale » qui est tolérée au Canada. Au même moment, des militants de gauche ont dénoncé cette prise de position. Environ 200 contre-manifestants antifascistes ou antiracistes sont arrivés sur place et ont condamné le message qu’ils qualifient de « haineux » de La Meute.

Le Service de police de la Ville de Montréal a érigé une zone tampon entre les deux manifestations. Aucun débordement n’a été signalé.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde de soccer

L'ailier français Kylian Mbappé dribble face à la défense argentine. Photo : Getty Images/JEWEL SAMAD

La France a battu l’Argentine de Lionel Messi 4-3, samedi, en huitièmes de finale du Mondial russe, grâce à la jeune merveille de 19 ans Kylian Mbappé, qui a brisé l'égalité entre les deux équipes en marquant deux buts en cinq minutes à l'heure de jeu. De son côté, l'Uruguay, grâce à deux buts d'Edinson Cavani, a battu Cristiano Ronaldo et le Portugal 2-1 en huitièmes de finale du Mondial 2018, samedi, à Sotchi. Statistique rare, Cristiano Ronaldo n'a touché aucun ballon dans la surface adverse en première mi-temps. Les champions d'Europe portugais sont renvoyés chez eux le même jour que les vice-champions du monde argentins.

La Celeste jouera en quarts de finale contre la France vendredi à Nijni Novgorod.

L'équipe hôte du Mondial s'est qualifiée pour les quarts de finale, dimanche, à Moscou, en éliminant l'Espagne. La Russie a su préserver le pointage égal 1-1 jusqu'aux tirs au but, où elle a ultimement prévalu 4-3.

Le huitième de finale entre la Croatie et le Danemark, dimanche, à Nijni Novgorod, s'est soldé par une victoire des Croates qui l'ont emporté 1-1 (3-2 aux tirs au but). Ils feront face aux Russes en quarts de finale du Mondial.

Bonne semaine!