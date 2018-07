À Moncton, des milliers de personnes se sont rassemblées au parc Riverain. La chanteuse gaspésienne Laurence Jalbert est montée sur scène en soirée pour accompagner les festivités.

Laurence Jalbert a monté sur scène le 1er juillet à Moncton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Un peu plus tôt dans la journée, elle a souligné l’importance des événements rassembleurs : C’est à ça que la musique sert. Au-delà de tout ce qui se passe dans le monde, il faut être fier d’où on est rendu, de notre démocratie et de célébrer nos acquis.

Il y a eu des activités tout au long de la journée. L’organisation de l'événement estime qu'environ 15 000 personnes ont fréquenté le site, notamment des familles.

La foule devait prendre encore plus d’importance dimanche soir lorsqu'étaient présentés les feux d’artifice traditionnels du 1er juillet.

Un événement similaire s’est déroulé à Dieppe, où le premier ministre Brian Gallant a fait une allocution.

Un 1er juillet haut en couleur

À Halifax, il avait une marée de monde pour les festivités et la foule a eu droit à toute une surprise : des parachutistes des Forces armées canadiennes ont fait une démonstration haute en couleur.

Les Skyhawks, comme on les appelle, ont fait des prouesses aériennes à l’aide de leurs parachutes aux couleurs du drapeau canadien. L’événement a remplacé le traditionnel défilé militaire.

Des militaires ont sauté en parachute pour le 1er juillet à Halifax. Photo : Radio-Canada

Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21, à Halifax, a profité de cette journée pour souligner le multiculturalisme au pays. Soixante et onze immigrants y ont prononcé leur serment pour devenir citoyens canadiens à l’occasion d’une cérémonie dimanche.

Ils étaient plusieurs à devenir de nouveaux Canadiens à Halifax, le 1er juillet. Photo : Radio-Canada

J'ai demandé à presque tout le monde s’ils voulaient rester ici en Nouvelle-Écosse et la réponse était affirmative alors je suis très contente , a déclaré Lena Diab, ministre de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse, aussi présente à la cérémonie.

Des cérémonies similaires ont eu lieu un peu partout au pays dimanche. Près de 2000 nouveaux Canadiens ont été assermentés.

Les célébrations auront lieu toute la journée de dimanche à Halifax et se termineront par le traditionnel feu d’artifice lancé à partir d’Alderney Landing à Dartmouth.

À l'Île-du-Prince-Édouard, les Insulaires sont invités à regarder les feux d'artifices à compter de 22 h au parc Victoria à Charlottetown.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les feux d'artifices seront aussi visible à compter de 22 h au lac Quidi Vidi, au centre-ville de Saint-Jean.