Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre fédéral de la Famille

« C’est une terre d’espoir et de travail […] Une terre d’ouverture, d’accueil, de bienvenue. Où on peut être bien peu importe qui on est, peu importe à qui on ressemble, peu importe en qui on croit, peu importe qui on aime, peu importe d’où on vient… On est bien et on s’épanouit avec qui on aime. »

Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent

« La fraternité, l’unité, le soutien qu’on a tous avec l’autre, l’ouverture qu’on a face à l’univers tout entier et la défense des valeurs qui nous sont chères, comme la liberté, la démocratie et ce que nos gens on fait. C’est pour ça qu’on célèbre toujours avec nos militaires. Parce que nos militaires ont été porteurs de ces valeurs qui nous tiennent tant à cœur. »

Sébastien Proulx, député de Jean-Talon et ministre de l’Éducation

« Ça représente un pays d’ouverture, ça représente un modèle dans le monde. C’est une jeune nation le Canada, mais c’est une nation qui a toujours su démontrer, par son exemple, qu’on pouvait bien s’entendre. Toujours présent pour défendre les libertés, toujours présent pour accueillir des gens de partout. »

Véronyque Tremblay, députée de Chauveau et ministre déléguée aux Transports

« Le Canada, c'est mon pays. Notre façon à nous d'être Canadien, c'est d'être Québécois, d'abord et avant tout. Qu'on est des gens fiers, qu'on est des gens accueillants, et je pense que c'est qu'est-ce qu'ils sentent ici. Et je vais vous dire ce que les gens me disent, c'est la proximité également avec les élus, les gens sont impressionnés, parce qu'à certains endroits, c'est différent, alors tant mieux, ça démontre qu'on est ouverts et qu'on est proches des gens. »

Raymond Bernier, député de Montmorency

« En 2018, le Canada représente encore la liberté, [un pays qui] continue de se battre pour ses valeurs. À chaque jour, il faut continuer à se battre. On le voit actuellement dans le domaine économique. Le Canada, c’est avant toute chose une terre de liberté où notre famille, nos enfants et nos petits enfants vont pouvoir continuer à vivre libre, à vivre pleinement leur potentiel. »