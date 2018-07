La journée offre plusieurs activités pour les personnes de tous âges.

Début du graphique (passez à la fin) La compagnie @lredtheatre amuse les enfants avec une pièce de marionettes bilingue à @ScienceNorth #icino #FêteduCanada pic.twitter.com/aFZVujXR3F — Bienvenu Senga (@BienvenuSenga27) July 1, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Pour Yolande Jameus qui habite la région, la fête du Canada est une célébration de la paix.

Yolande Jameus et sa famille prennent part aux célébrations de la fête du Canada à Sudbury. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

On n’a pas besoin ici de s’inquiéter, d’avoir des gardes avec des fusils, c’est ça que je célèbre le plus. Yolande Jameus, résidente du Grand Sudbury

La température ressentie de plus de 40 degrés n'a pas empêché non plus Angèle Rainville de se rendre à Science Nord comme elle le fait chaque année le 1er juillet.

Elle se dit « très fière [en ce jour] de vivre au Canada ».

Angèle Rainville et son amie Angèle Ménard Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Ailleurs dans le monde, ce n'est pas toujours idéal, mais ici on peut faire ce qu’on veut pourvu qu’on respecte la loi et qu’on se respecte entre nous. Angèle Rainville, résidente du Grand Sudbury

Des spectacles de musique et des simulations de célèbres jeux télévisés comme Family Feud sont prévus en début de soirée.

Les célébrations culmineront à 22 h 15 par des feux d’artifice.

Bon an mal an, l'événement attire environ 10 000 personnes à Science Nord, mais les organisateurs s’attendent à y en accueillir environ 2000 cette année en raison de la météo.