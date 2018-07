Durant les festivités entourant la fête du Canada, le camp a accueilli de nouveaux visiteurs qui ont posé des questions sur la cause, au grand bonheur des militants présents.

Selon la porte-parole de l’organisme « Colonialism No More », Robyn Pitawanakwat, environ 500 personnes se sont présentées au « pow-wow illégal », organisé samedi.

Quelques activités spéciales ont lieu le 1er juillet, comme un « cercle de partage », où les gens peuvent parler ouvertement de leurs préoccupations.