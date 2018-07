Un texte de Roxanne Simard

La plupart des jeunes sont originaires de la région. Ils ont choisi différents métiers dans l'armée, comme le renseignement, le génie ou l'infanterie.

Julia Martel de Jonquière était très fière d'être assermentée.

J’ai toujours regardé les Forces armées canadiennes avec beaucoup de fierté. C’est un moyen pour moi d’entrer dans ce groupe-là et en être fier. Julia Martel

« Ma motivation première c’est le dépassement de soi. Je m’en vais chercher des nouveaux défis, je veux vraiment me dépasser et apprendre à me connaître. J’ai vu qu’il y avait de nombreux avantages comme les études payées puis c’est un endroit discipliné et encadré, c’est quelque chose qui me plaisait », explique-t-elle.

Les 15 recrues prendront maintenant la direction des collèges militaires de Saint-Jean et de Kingston pour effectuer leur formation.