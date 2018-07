La cafétéria de l'école L'Escale des jeunes de Bas-Caraquet sert habituellement à nourrir les enfants, mais dimanche matin elle a plutôt servi à nourrir la foi des paroissiens.

Perdre une église, c’est perdre le pilier d’une paroisse. Il n’y a rien de plus gros qu’une église dans une paroisse , explique Mirila Boucher coprésidente du conseil de gestion de la paroisse.

La célébration religieuse s'est déroulée devant une foule imposante, mais sans la présence de caméras, à la demande du curé, Edmond Thériault.

Il voulait ainsi permettre à ses paroissiens de vivre en privé ce moment de recueillement.

Le chant tout ensemble a conclu la cérémonie.