L'appareil, dont le pilote avait été pris en otage, s'est posé vers 11 h 20 dans la cour d'honneur de la prison, la seule qui ne soit pas protégée par des filets ou des filins contre ce type d'intrusion, a-t-on appris de sources proches de l'enquête et syndicales.

Selon des syndicalistes de l'administration pénitentiaire, deux hommes armés, semble-t-il, de fusils d'assaut de type kalachnikov et de cocktails Molotov, sont sortis de l'appareil, un troisième homme est resté sur place pour tenir en joue le pilote. Ils ont lancé des fumigènes.

Ils ont utilisé une disqueuse pour découper une première porte, puis deux grilles, et sont allés chercher Faïd au parloir, côté familles Jérôme Nobecourt, responsable régional du syndicat Force Ouvrière pénitentiaire

« Cela a duré moins de 10 minutes. »

Rédoine Faïd se trouvait au parloir avec l'un de ses frères, Brahim, qui a été interpellé par la suite et détenu provisoirement par la police, a-t-on dit de source judiciaire.

Les effectifs de gardiens en fonction dans la prison étaient « standards », a précisé le syndicaliste. « Mais nous avons ordre de ne pas tirer sur un aéronef et les agents, dans l'établissement, ne sont pas armés. »

Survol de drones

La ministre de la Justice Nicole Belloubet, qui s'est rendue sur place, a déclaré aux journalistes que les services de l'établissement avaient repéré « il y a quelques mois » des drones survolant la prison. « Je ne suis pas en capacité de faire un lien avec cette évasion tout à fait spectaculaire », a-t-elle dit.

La ministre française de la Justice, Nicole Belloubet, s'est rendue sur les lieux. Photo : Reuters/Philippe Wojazer

L'Inspection générale du ministère de la Justice a été saisie pour déterminer « s'il y a eu des défaillances en matière de sécurité active ou passive ».

Rédoine Faïd était détenu à l'isolement dans un quartier sécurisé. Il se rendait au parloir sous la surveillance de deux fonctionnaires. « C'est quelqu'un qui était particulièrement surveillé, particulièrement suivi », a précisé Nicole Belloubet.

« La situation n'est pas liée à une question de personnel », a-t-elle affirmé, précisant que cinq surveillants assuraient dimanche la sécurité au parloir.

Lors de l'opération, il n’y a eu ni blessé ni otage en dehors du pilote. Selon une source policière, le pilote était un professeur de pilotage et attendait de donner un cours quand il a été pris en otage par le commando, qui l'a laissé libre, sain et sauf, mais choqué, après l'évasion.

Selon des sources proches de l'enquête et syndicales, l'hélicoptère a été retrouvé calciné à Gonesse, dans le Val-d'Oise, au nord-ouest de Paris et Rédoine Faïd a poursuivi sa cavale en voiture.

La voiture a été retrouvée calcinée à Aulnay-sous-Bois, dans le département de Seine-Saint-Denis. Les fugitifs sont ensuite montés dans une camionnette blanche, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Une première évasion en 2013

Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour « évasion en bande organisée » et « association de malfaiteurs ». « Des dispositifs coordonnés de contrôle et d’interception sont mis en place, qui tiennent compte de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices », a déclaré le ministère de l'Intérieur.

Rédoine Faïd, 46 ans, s'était déjà évadé de la prison de Sequedin dans le Nord en avril 2013 à l'aide d'explosifs et après avoir pris quatre surveillants de prison en otages. Il avait été arrêté après six semaines de cavale.

Des policiers recueillent des indices autour de l'endroit où l'hélicoptère qui a été utilisé pour l'évasion de Rédoine Faid a été abandonné. Photo : AFP/Getty Images/Geoffroy Van Der Hasselt

Braqueur très médiatisé qui a publié en 2010 un livre sur son expérience, Braqueur : des cités au grand banditisme, Rédoine Faïd est considéré comme l’organisateur du braquage avorté qui a entraîné la mort d'Aurélie Fouquet, mère de famille de 26 ans, le 20 mai 2010 à Villiers-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne.

Repérés par des policiers, les braqueurs, qui envisageaient d'attaquer des fourgons de transport de fonds, s'étaient lancés dans une course-poursuite sur l'autoroute, ouvrant le feu sur les forces de l'ordre et des automobilistes. Ils avaient tiré notamment sur une voiture de police municipale, tuant Aurélie Fouquet et blessant son coéquipier.

En dépit de sa proximité avec les membres du commando, dont son frère Fisal, condamné en juillet 2016 à 20 ans de prison par la justice algérienne, Rédoine Faïd a toujours affirmé n'avoir rien à voir avec le projet d'attaque et la mort de la policière.