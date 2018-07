Un texte d'Émile Duchesne

À 21 ans, Amélie est préoccupée par le taux de suicide élevé à Uashat-Maliotenam. C'est tout naturellement qu'elle a décidé de courir pour amasser des fonds au profit du centre de prévention du suicide de la Côte-Nord.

Je veux faire quelque chose plus tard, je veux être intervenante, parce que j'aime ça aider les gens, ça fait partie de mes valeurs. Amélie André, coureuse au Marathon Mamu

Amélie André a décidé d'amasser des fonds pour la prévention du suicide lors du Marathon Mamu. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Son équipe a amassé plus de 1000 $ destinés à la formation d'agents pour la prévention du suicide. En plus de courir pour la bonne cause, la jeune femme participe à son tout premier demi-marathon, une expérience qu'elle attribue à sa persévérance scolaire. Il y a cinq ans, j'ai déménagé à Québec, j'étais même pas encore en secondaire 1, je n'étais pas rendue loin, puis cette année, j'ai enfin obtenu mon diplôme d'études secondaires.

Amélie André et sa mentore Patricia Fortier Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Alors qu'elle était fraîchement diplômée, des mentors l'ont épaulée dans son parcours, comme Patricia Fortier de l'organisme Cours ta réussite.

Les jeunes sont avec des jeunes de leur âge qui ont eu un parcours scolaire atypique, donc qui doivent aussi faire des preuves pour dire : ''moi je suis volontaire, je veux vraiment terminer mon diplôme d'études secondaires''. Patricia Fortier, mentore pour l'organisme Cours ta réussite

Patricia Fortier est mentore à l'organisme Cours ta réussite. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

La mère de la jeune coureuse, Dominique Ambroise-Michel, accompagne sa fille au quotidien et est fière de voir ses accomplissements.

Je suis vraiment très fière parce que c'est vraiment un gros parcours qu'elle a fait. Je trouve ça vraiment important, parce que si je n'avais pas été là, elle n'aurait pas réussi, je pense. Dominique Ambroise-Michel, mère d'Amélie André

Dominique Ambroise-Michel est fière des accomplissements de sa fille. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Plus de 500 coureurs et marcheurs étaient inscrits au marathon Mamu cette année.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti