En après-midi, des activités familiales incluant des jeux gonflables, de la musique et de l'animation pour les enfants se tiennent dans plusieurs villes, notamment Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane, Gaspé, Bonaventure, New Richmond et Cap-aux-Meules.

Des concerts et des feux d'artifice sont également prévus en soirée.

À Rimouski, le groupe rimouskois Orphée se produira à 20 h au parc Beauséjour. Il sera suivi de feux d'artifice à 21 h 30 et du spectacle de Silverback, un groupe hommage à Nickelback, à 22 h.

À Rivière-du-Loup, le spectacle aura lieu au carré Dubé, d'abord avec le trio Pierre Berger à 20 h, puis à 21 h avec les Porn Flakes qui seront accompagnés de Sébastien Plante du groupe Les Respectables, et de la chanteuse Lulu Hughes.

À Matane, le groupe pop-rock In ExtremiS offrira une performance dès 19 h au parc des Îles. Les feux d'artifice auront lieu à 21 h 15.

À Gaspé, le groupe Back Bone se produira à 20 h à la halte routière. Le groupe va interpréter des succès canadiens de quatre décennies, avant les feux d'artifices prévus à 21 h.

À New Richmond, la fête du Canada coïncide avec le CountryFest qui a débuté samedi. À 19 h, à la Pointe Duthie, Sylvie et Marco se produiront en spectacle et seront suivis des Clemville Kids à 21 h. Les feux d'artifice auront lieu à 21 h 50, pendant l'entracte du concert. La soirée se terminera par un feu de camp. En temps normal, il y a un prix d'entrée pour les concerts du CountryFest, mais pour l'occasion, tout est gratuit.

À Bonaventure, un spectacle musical aura lieu en après-midi avec le groupe gaspésien C’Nuzote, mais en soirée, c'est une pièce de théâtre qui soulignera la fête du Canada. La production de la Compagnie des histoires du monde débutera à 19 h au Centre Bonne Aventure.

À Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, les Barbocheux offriront un spectacle à 20 h à la Place des gens de la mer. Il y aura des feux d'artifice à 23 h 30.

Toutes les activités organisées dans le cadre de la fête du Canada sont gratuites.