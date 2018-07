Un texte de Boualem Hajdouti

La minière explique que certains foyers d'incendie sont proches du site d'exploitation, ce qui l'a obligé à évacuer ses employés par mesure préventive dimanche, lundi et mardi.

La mine qui emploie en majorité des travailleurs de l'Abitibi-Témiscamingue continue tout de même ses opérations.

C'est vraiment une sortie préventive. Cela signifie que la fumée pourrait incommoder nos gens. Julie Lachapelle.

« Pour éviter quoi que ce soit d'incommodant, on préfère maintenir les effectifs les plus réduits. Les opérations sont maintenues avec le minimum de personnels qui vont rester sur place. On collabore avec la SOPFEU, ils nous aident dans nos démarches et la surveillance des foyers d'incendie. On a aussi préventivement fermé la route d'accès au site pour éviter quoi que ce soit », explique la coordonnatrice des communications chez Goldcorp - Éléonore, Julie Lachapelle.

La SOPFEU fait état de plusieurs feux de forêt en activité dans le Nord-du-Québec.