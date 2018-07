La police a même dû intervenir samedi pour calmer les esprits dans la salle du pavillon Gustave-Dubois de l'École canadienne-française de Saskatoon où se tenait la réunion.

Deux camps s'affrontaient : ceux qui soutenaient le président sortant Jean Népo Murwanashyaka et ceux qui soutenaient celui qui se présentait aussi comme président par intérim de la CAFS, Mamadou Bah.

Avec la reconduction de Jean Népo Murwanashyaka, la CAFS souhaite assurer une transition entre l'ancien et le nouveau conseil d'administration et l'arrivée de la nouvelle présidente élue, Céline Moukoumi.

Les membres présents à l'AGA ont aussi adopté une motion pour exiger des excuses de la part des membres dissidents du conseil d'administration (CA) de l'organisme. Si elles ne sont pas présentées d'ici la fin septembre, ces membres ne pourront plus exercer aucune fonction au sein de la CAFS, mais ils pourront continuer à être membres.