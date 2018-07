Rectificatif : Une version précédente de ce texte affirmait que Jean Népo Murwanashyaka avait été reconduit comme président par intérim pour un an. C’est plutôt Céline Moukoumi qui a été élue présidente de la CAFS et M. Murwanashyaka reste membre du conseil d’administration.

Un participant à cette assemblée houleuse a communiqué avec la police qui s’est rendue sur place au pavillon Gustave-Dubois de l’École canadienne-française. Après avoir discuté avec cette personne, les policiers ne sont pas intervenus et ont quitté les lieux.

Deux camps s'affrontaient : ceux qui soutenaient le président sortant Jean Népo Murwanashyaka et ceux qui soutenaient celui qui se présentait aussi comme président par intérim de la CAFS, Mamadou Bah.

Le président sortant Jean Népo Murwanashyaka restera membre du conseil d'administration.

Rectificatif : Dans une version, il était écrit que Jean Népo Murwanashyaka assurera une transition entre l’ancien et le nouveau conseil d'administration et l’arrivée de la nouvelle présidente élue, Céline Moukoumi. Il reste membre du conseil d’administration sans avoir reçu de mandat spécifique comme le prévoient les statuts de la CAFS.

Les membres présents à l'AGA ont aussi adopté une motion pour exiger des excuses de la part des membres dissidents du conseil d'administration (CA) de l'organisme. Si elles ne sont pas présentées d'ici la fin septembre, ces membres ne pourront plus exercer aucune fonction au sein de la CAFS, mais ils pourront continuer à être membres.