La région de Pimachiowin Aki - qui signifie « la terre qui donne la vie » en Ojibwé, s’étend sur 29 000 km2 de forêt boréale - soit plus de la moitié de la superficie de la Nouvelle-Écosse, et cet espace est le territoire traditionnel de quatre Premières Nations.

Plus de 1000 sites à travers le monde sont déjà inscrits au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), y compris le parc provincial Dinosaur en Alberta et l’Arrondissement historique du Vieux-Québec.

La désignation à l’UNESCO permet d’assurer la protection d’espaces comme Pimachiowin Aki, et d'aider à stimuler le tourisme.

Plusieurs tentatives

Le gouvernement du Manitoba a dépensé plus de 15 millions de dollars au cours des 13 dernières années pour soutenir la candidature à l'UNESCO, et l'Ontario environ 1 million de dollars.

C'était la troisième fois que l'UNESCO considérait cette candidature. En 2013, le comité du patrimoine l’avait reportée, demandant plus d’informations. Une deuxième tentative en 2016 a été mise en suspens à nouveau, cette fois parce que l'une des cinq communautés des Premières Nations à l'origine du projet - Pikangikum, dans le nord-ouest de l'Ontario - a retiré son appui.

Un rapport d'un consultant, commandé par le groupe à but non lucratif qui soutenait cette candidature, avait soulevé des questions quant au potentiel touristique pour cette région éloignée, accessible par avion. Le rapport de la firme Marr Consulting, indiquait que la zone pourrait au départ attirer moins de 1000 visiteurs par an.

Le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO se réunit jusqu’au 4 juillet pour sélectionner les sites qui seront inscrits sur la liste prestigieuse.