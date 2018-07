Un texte de Émile Duchesne

Xavier Lacouture explique que la page blanche est une peur omniprésente pour un artiste. Qu’est-ce qu’on va mettre dessus ? Tant que c’est blanc, c’est la plus belle chanson du monde. Dès qu’on met des mots, c’est fini. Donc, en fait, l’idée c’est de passer cette espèce d’angoisse de la page blanche.

Pour l'auteur-compositeur-interprète Pierre Guitard, les ateliers ont été productifs : le jeune artiste en est ressorti avec huit textes en banque.