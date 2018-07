Un texte de Émile Duchesne

La porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme, indique qu'on parle de pénurie de logements lorsque le taux se situe sous les 3 %.

Mme Laflamme ajoute que le haut taux d'inoccupation des logements sur la Côte-Nord contraste avec les données des dernières années où la région a même connu une pénurie de logements à cause d'une intensification du développement économique.