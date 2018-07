Un texte de Romain Schué

Les mouvements de droite identitaire entendent faire la promotion de « l'immigration planifiée et légitime », tout en contestant « l'immigration illégale », selon la page Facebook de La Meute, qui veut organiser « la meilleure manif de [son] histoire ».

« Nous marcherons pour dénoncer les politiques laxistes du gouvernement Trudeau face à l'immigration illégale », précise Sylvain Brouillette, porte-parole de La Meute.

Le départ sera donné à 14 h au centre-ville de Montréal, devant Le 1000 De La Gauchetière, indique M. Brouillette.

Le groupe souligne que « les messages haineux et racistes sont interdits » durant cette marche qui sera, durant un temps, « silencieuse ». Une centaine de pancartes seront brandies.

« Vous aurez l’occasion de manifester plus bruyamment une fois rendu [sic] à notre point cible, qui sera gardé secret jusqu’à la fin, mais qui vous rendra fier [sic] d’être là », ajoute cependant La Meute, qui n’a pas divulgué publiquement le trajet de cette manifestation « pour des raisons de sécurité ».

Dans le même temps, des groupes de gauche organisent une contre-manifestation au parc Valois, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Ces militants se réuniront dès 12 h. Des centaines de tracts ont été distribuées samedi soir, afin d’informer les résidents de cette « mobilisation de masse contre La Meute et l’extrême droite ».

Une autre marche « antiraciste » est quant à elle annoncée à la tombée de la nuit, à 21 h, avec comme point de départ la place Émilie-Gamelin.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a rencontré les organisateurs de ces groupes, cette journée s’annonce « excessivement complexe à gérer » lorsque « deux manifestations séparées veulent entrer en collision ou en contact ».

Interrogé à ce sujet mardi, au cours d’une réunion publique avec des élus montréalais et des citoyens invités à prendre la parole, le SPVM a évoqué « un défi de taille lorsque des gens d’idéologie de la droite se présentent et des gens d’une autre idéologie qui sont là pour contre-manifester ».

« C’est très sensible », a soutenu l’inspecteur Pascal Richard.

Le commandant Daniel Gervais a quant à lui affirmé savoir « qu’il va y avoir des conflits ».