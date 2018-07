Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Cette année, La Noce se déploie sur six sites à Chicoutimi en plus d'avoir lieu sur trois jours, ce qui demande beaucoup plus de bénévoles que l’an dernier. Pour sa première édition, l'évènement n'avait duré qu'une seule journée et toutes les activités se déroulaient à la Zone portuaire de Chicoutimi.

« L’an passé, on avait entre 25 et 30 bénévoles, mais cette année, on en recherche entre 125 et 150 », précise le directeur artistique du festival, Éric Harvey.

L'organisation cherche des gens pour s'occuper du site, des loges, des bars et de l’accueil, entre autres.

« La chance qu’on a d’avoir Karkwa en exclusivité au Québec, on s’attend d’avoir beaucoup de monde et on a décidé de faire ça gros et de construire quelque chose dès la deuxième année pour que ça perdure par la suite », ajoute Éric Harvey.

Le directeur artistique promet une programmation colorée qui célébrera l’art dans toutes ses formes.

En plus de pouvoir profiter de spectacles de musique en tout genre, les festivaliers pourront voir des courts métrages et du théâtre.