Environnement Canada a publié dimanche un avertissement de chaleur extrême pour tous les secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que Lebel-sur-Quévillon.

Une masse d'air chaud et humide s'installera sur le sud de la province alors que les températures devraient se situer entre 34 et 36 °C dimanche et lundi.

Le facteur humidex pourrait dépasser 40, avec près de 20 °C la nuit.

L'organisme fédéral rappelle que durant cette période, il est important de prendre certaines précautions puisque la situation pourrait avoir des effets sur la santé humaine.

Il recommande quelques mesures notamment de réduire l'effort physique, de boire de 6 à 8 verres d'eau par jour, d'éviter de consommer de l'alcool, de passer au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais et de prendre au moins une douche ou un bain frais par jour.