Un texte de Marie-Laurence Delainey

Marie-Christine Duchesne est diététiste depuis huit ans, mais a aussi choisi de devenir naturopathe il y a un an et demi. Pour que ses clients aient de meilleures chances de se faire rembourser par leur compagnie d'assurance, il lui arrivait de donner des reçus de naturopathie.

« J’étais toujours confrontée à ça, j’avais ma compagnie ici et je me disais : “Est-ce que je me dis naturopathe ou pas?“ Et je combattais contre ça depuis des années. Finalement, j’ai lâché prise et je me suis dit, je vais devenir naturopathe moi aussi », dit Marie-Christine Duchesne.

Mais l'Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) vient de trancher : ses membres ne pourront plus porter le chapeau de naturopathe et ne pourront donc plus émettre de reçu de naturopathie.

Les naturopathes et les diététistes n’ont pas la même formation. La confusion des genres, la confusion des titres peut présenter un risque pour le public. Notre mission, notre mandat, c’est la protection du public. Paule Bernier, présidente de l’OPDQ

Une question de formation

Les diététistes ou nutritionnistes, les deux signifient la même chose au Québec, doivent compléter un baccalauréat de quatre ans en nutrition pour être reconnus par l'OPDQ. Mais la naturopathie, elle, n'est pas soumise aux mêmes règles. La formation des naturopathes varie, car il a plusieurs associations qui les représentent.

Avec cette décision, l'OPQQ souhaite encourager les compagnies d’assurances à rembourser davantage les reçus des nutritionnistes.

« C'est sûr qu'après quatre ans de bac, tu te dis pourquoi la profession n'est pas plus remboursée que ça », se questionne Mme Duchesne.

À l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, on explique que la naturopathie est simplement plus en demande.