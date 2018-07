Environ 365 000 personnes sont attendues à Ottawa, dimanche, pour célébrer le 151e anniversaire de la Confédération. Le tiers d'entre eux viendront de l'extérieur de la région, selon une porte-parole de Patrimoine canadien.

Les festivaliers sont conviés sur trois sites officiels, soit la colline du Parlement, le parc Major's Hill et le Musée canadien de l'histoire.

Les festivités du 1er juillet commenceront dès 8 h, dimanche, sur la colline, avec une bénédiction algonquine des terres, selon le site Internet de Tourisme Ottawa.

Par la suite, des spectacles au midi et en soirée mettront en vedette plusieurs artistes, dont The Arkells, Lights, Brigitte Boisjoli, Ruth B., Iskwé, Jean-Marc Couture, Elijah Woods x Jamie Fine et Klô Pelgag. Le spectacle en soirée débutera à 19 h 30. Les feux d'artifice commenceront à 22 h.

Pour accéder au site de la colline du Parlement, il faudra passer par les terrains de la Cour suprême.

Seuls les animaux aidants sont permis sur la #CollineduParlement à la #FeteduCanada. Une entrée pour le contrôle de sécurité située à l'angle des rues Bank et Wellington sera à la disposition des visiteurs ayant des besoins en matière d'accessibilité.

De plus, certains effets ne seront pas permis sur le site, notamment les armes, les feux d'artifice et les boissons alcoolisées.

Objets qui seront interdits sur la colline du Parlement lors de la fête du Canada. Photo : Service de protection parlementaire

Le centre-ville de la capitale sera pratiquement inaccessible aux voitures, de même qu'une partie de la Ville de Gatineau.

Selon la Ville d'Ottawa, la meilleure façon d'accéder au centre-ville sera d'utiliser le transport collectif, qui sera gratuit tant à Gatineau qu'à Ottawa le 1er juillet. Deux navettes permettront aussi aux festivaliers de se rendre aux différents sites de part et d'autre de la rivière des Outaouais.

Plusieurs rues seront fermées le 1er juillet, lors de la fête du Canada. Photo : Patrimoine canadien

Par ailleurs, l'entrée sera gratuite à ces musées dimanche :

Musée des beaux-arts du Canada

Musée canadien de la nature

Musée canadien de la guerre

Musée canadien de l'histoire

Pour la liste complète des événements soulignant la fête du Canada à Ottawa, visitez le site Internet de Patrimoine canadien.