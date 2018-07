Dans son message transmis par l'entremise de l'ambassade américaine, M. Trump offre ses « plus sincères félicitations à tous les Canadiens ».

Il a rappelé que les États-Unis et le Canada « se tiennent unis contre les menaces contre les valeurs démocratiques que nous partageons, nos libertés et notre mode de vie ».

Ce message a été livré même si les deux pays voisins sont engagés dans un conflit commercial.

Depuis le 1er juin, le Canada, le Mexique et l'Europe ne sont plus exemptés des droits d'importation de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium qui avaient été imposés pour la première fois en mars par l'administration américaine de Donald Trump.

En plus des tarifs réciproques qui seront maintenant imposés par le Canada à l'acier et l'aluminium américains, une taxe de 10 % sera imposée à compter du 1er juillet sur un large éventail de produits importés des États-Unis – du ketchup aux tondeuses à gazon en passant par les cartes à jouer.

Le langage amical du message contredit les accusations de malhonnêteté et de faiblesse lancées par M. Trump contre le premier ministre fédéral Justin Trudeau.

Malgré la tension, Donald Trump rappelle aussi que les deux pays « chérissent leurs liens étroits ».

« Votre partenariat sur la scène mondiale et votre condamnation des régimes autocratiques envoient un puissant message d'appui aux droits de la personne et à la prospérité et à la sécurité mondiale. »