Au mini-handball, c’est le Sud-Est qui l’a emporté 16-13 contre la Nouvelle-Écosse. C’est une surprise pour le Sud-Est qui s’était qualifiée contre toute attente en affrontant le Carrefour de l’Acadie lors de la finale régionale.

C’est une montagne qu'on a monté! , s’est exclamé Laurence Cormier, joueuse de mini-handball pour le Sud-Est

L'équipe du Sud-Est de mini-handball savourait sa victoire après le match. Photo : Radio-Canada

Malgré tout, le moral est demeuré bon du côté de la Nouvelle-Écosse : On a pu voir nos amis et on a fait mieux que l’an passé donc c’était vraiment bien , a mentionné Emma Surette.

Au volleyball c’est aussi le Sud-Est qui l’a emporté en trois manches contre Kent.

Du côté du soccer masculin, c’est encore une fois les joueurs du Restigouche qui l’ont emporté pour une quatrième année de suite.

C'est le Restigouche qui l'a une fois de plus emporté au soccer masculin. Photo : Radio-Canada

Tout le monde a bien joué et on a travaillé fort , a expliqué Anthony Savoie qui savourait sa victoire.

Victoire inattendue au badminton : c’est l’Île-du-Prince-Édouard qui a gagné la médaille d’or contre Madawaska-Victoria.

L'équipe du Sud-Est et de la région de Kent se sont affrontés au frisbee ultime. Photo : Radio-Canada

Un duel acharné s’est déroulé au frisbee ultime entre le Sud-Est et la région de Kent. C’est finalement le Sud-Est qui l’a emporté par la marque de 16-9.

Place au volet culturel

C’était aussi le volet démonstratif du côté culturel samedi aux Jeux de l’Acadie. Des jeunes danseurs des quatre coins de l’Atlantique ont appris des chorégraphies toute la semaine. Certains ont notamment participé à un atelier de danse autochtone.

D’autres médailles seront remises dimanche aux autres disciplines sportives avant la clôture des Jeux.