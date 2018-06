Le but est de permettre aux personnes réfugiées et immigrantes de développer leurs propres projets de couture tout en côtoyant des résidents de Saint-Jean.

C'est l'entrepreneure Constanza Safatle qui a démarré le projet en janvier dernier.

Depuis, les ateliers de couture ont obtenu une grande popularité. Plus de 40 personnes participent présentement aux ateliers et 16 autres sont inscrites sur la liste d'attente.

Lorsque j'ai déménagé ici je n'avais pas d'emploi et j'étais isolé chez moi. C'est important d'avoir quelqu'un qui vous ouvre une porte, d'apprendre de nouvelles choses et de pratiquer son anglais , explique Constanza Safatle.

Constanza Safatle, coordonnatrice et instigatrice du projet. Photo : Radio-Canada

Les participants sont aussi encouragés à développer leur côté entrepreneurial et à vendre leur création. Dorcas Kayembe, une participante qui vit au Canada depuis bientôt deux ans, a d'ailleurs commencé à vendre des robes d'inspiration congolaise, son pays d'origine.

Je vais voir comment ça va aller et voir si je veux continuer avec la couture et le commerce , dit-elle en ajoutant que Constanza Safatle l'a beaucoup encouragé à vendre ses créations et lui a donné confiance en elle.

Dorcas Kayembe, participante aux ateliers de couture. Photo : Radio-Canada

Dans les prochains mois, L'atelier de couture créative souhaite organiser un défilé de mode multiculturel.

Les participants pourront présenter des vêtements de leur pays d'origine qu'ils auront confectionné durant les ateliers.

Avec les informations de Marie-Isabelle Rochon