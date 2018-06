Les déménagements peuvent coûter très cher et, par conséquent, accaparer une grande partie d’un budget. C’est, du moins, ce que constate le directeur général du Centre Roland-Bertrand, qui offre des paniers de nourriture à l’année à Shawinigan.

« Les gens, quand ils ont tout payé les choses pour le déménagement, il y en a beaucoup qui nous demande une boîte de dépannage complète. Habituellement, on en fait une quinzaine par mois. Dans le mois de juillet, on en fait entre 30 et 35 », illustre Frédéric Trudel.

Agent de développement pour Moisson Mauricie-Centre-du-Québec, Serge Jr Nolet abonde dans le même sens.

« Dans le fond, l'aide alimentaire, ce n'est pas juste le temps des fêtes, ce n'est pas juste la rentrée scolaire, plaide-t-il. C'est à longueur d'année qu'on a ces 29 000 personnes-là qui viennent chercher de la nourriture mois après mois ».

Un réflexe à acquérir

Si les deux organismes demandent la création d’une guignolée estivale pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, certains déménageurs rencontrés par Radio-Canada ont avoué ne pas avoir le réflexe de donner leur surplus.

Si certains sont en mesure de le faire, il n’est pas trop tard. Les deux organismes invitent le public à leur transmettre des produits périssables ou non-périssables à compter de mardi prochain, après le long week-end de la fête du Canada.

