La grande tête de robot ronde en plastique fait partie de la dernière cargaison livrée par SpaceX à la SSI.

La livraison de vendredi comprend également deux séries de souris femelles génétiquement identiques, soit 20 « mulottronautes », qui reprendront là où les astronautes jumeaux identiques de la NASA se sont arrêtés il y a quelques années. On envoie également du café supercaféiné aux résidants de la SSI.

Mais c'est le robot allemand Cimon - prononcé Simon, d'après un médecin génial de la série de science-fiction Captain Future - qui vole la vedette.

Ne vous inquiétez pas d'une IA en liberté à bord de la station spatiale. Les gestionnaires humains de Cimon promettent que le premier robot spatial doté d'une intelligence artificielle se comportera adéquatement. Pas de prises de contrôle ou de mutinerie comme HAL du classique de 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace.

« C'est un gars sympathique et il a ce bouton de mise hors tension », a expliqué jeudi à l'Associated Press le physicien de l'Agence spatiale allemande Christian Karrasch, le directeur du projet.

Comme HAL, le Cimon autonome est un acronyme : Crew Interactive MObile CompanioN (ou « compagnon de l'équipage interactif et mobile »). Son cerveau d'IA est une gracieuseté d'IBM.

Un robot qui sourit et fronce les sourcils

L'astronaute allemand Alexander Gerst, arrivé au laboratoire orbital il y a un mois, fera découvrir la vie spatiale à Cimon au cours de trois séances d'une heure. Déjà informé des expériences scientifiques de M. Gerst, Cimon flottera aux côtés des astronautes et aidera, lorsqu'on le lui demandera, aux procédures de recherche.

Le visage et la voix de M. Gerst sont imprimés dans la mémoire de Cimon. Alors que le robot pourrait aider les cinq autres astronautes de la station, il est mieux adapté pour M. Gerst, selon M. Karrasch.

Pour attirer l'attention de Cimon, M. Gerst n'aura besoin que d'appeler son nom. Leur langue commune sera l'anglais, la langue officielle de la station spatiale.

L'année prochaine, l'astronaute italien Luca Parmitano sera le maître de Cimon en orbite. C'est alors que les chercheurs de l'IA vont s'intéresser davantage à son humeur.

Tel qu'il est, Cimon sourit quand il sent que la conversation est optimiste et fronce les sourcils quand c'est triste. Un petit écran sur la sphère lui sert de visage.

Pendant son séjour à durée indéterminée à bord de la SSI, Cimon devrait devenir de plus en plus intelligent et mieux informé, son système étant mis à jour via le nuage d'IBM.

Une silhouette rassurante

Les chercheurs ont choisi une balle plutôt qu'un visage humanoïde pour Cimon parce qu'ils pensaient que ce serait moins potentiellement dérangeant. Parce qu'il est parfaitement rond - et un peu plus grand qu'un ballon de basketball - il est également plus sécuritaire, sans arêtes vives qui pourraient endommager l'équipement de la station spatiale ou heurter les astronautes.

L'ensemble du projet, à peine deux ans après sa création, a coûté 5,8 millions $ US.

La vraie récompense de l'IA sera quand les astronautes voyageront vers la Lune, Mars ou d'autres destinations lointaines. En cas d'urgence médicale, personne ne voudra attendre 20 minutes pour qu'un appel à l'aide atteigne la Terre et 20 autres minutes pour attendre la réponse, a déclaré le directeur du programme de la station spatiale de la NASA, Kirk Shireman. Un compagnon IA pourrait fournir une assistance instantanée.

Cimon est voué à une puissance cérébrale supplémentaire, de sorte qu'il n'a pas de jambes ou de bras. D'un autre côté, l'humanoïde Robonaut de la NASA était dépourvu d'IA, mais était vu comme un Spiderman, ses mains et ses pieds conçus pour s'accrocher et grimper. Ses créateurs voyaient en Robonaut un éventuel « marcheur dans l'espace » qui, à l'avenir, pourrait s'aventurer à l'extérieur pour des tâches banales, épargnant ainsi aux astronautes un temps et des risques considérables.

Robonaut est de retour sur Terre. Il est revenu à bord d'une capsule Dragon de SpaceX en mai après de longues périodes d'inactivité et de problèmes de câblage. Une fois réparé, un Robonaut amélioré pourrait reprendre le chemin de la station spatiale.