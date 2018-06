Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Une trentaine de participants de 7 à 77 ans se sont donné rendez-vous à l’école d’équitation Fjords sur mer pour participer à la deuxième course de cowboy extrême.

Organisée par l'Association des cowboys extrêmes du Québec, la compétition propose une série d’épreuves qui mettent autant en valeur le cheval que son cavalier lors de manoeuvres précises. Ces épreuves sont basées sur les activités de la vie quotidienne sur un ranch.

La directrice régionale du Cowboy extrême pour le Bas-Saint-Laurent, Isabelle Bélanger, cite en exemple des épreuves telles qu’aller chercher le courrier dans une boite aux lettres, passer sur un pont de bois étroit ou traîner des animaux en laisse tout en demeurant sur son cheval.

Une des épreuves de la course de cowboy extrême de Saint-Anaclet-de-Lessard Photo : Radio-Canada

L'évènement est chronométré et les participants peuvent surmonter jusqu'à 14 obstacles.

Isabelle Bélanger explique que la relation entre le cowboy et son cheval est primordiale dans ce type d'épreuve.

C’est une sorte de compétition qui promeut le horsemanship, quand on fait un lien avec notre cheval. Isabelle Bélanger, directrice régionale du Cowboy extrême pour le Bas-Saint-Laurent

Les juges qui observent les cavaliers évaluent autant la réussite des épreuves que la manière dont communiquent le cavalier et son cheval.

Le pointage des obstacles est combiné au temps de parcours. Il est ensuite ajusté pour représenter la performance globale. Cela inclut des points de horsemanship pour l’attitude du cavalier avec son animal.

Une des participantes, Marine Grimaud, considère que le bien-être de l’animal est la base de cette compétition.