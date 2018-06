Il en coûtera en moyenne 798 dollars chaque mois pour se loger dans la région métropolitaine de Québec comparativement à 777 dollars pour la région métropolitaine de Montréal, selon des données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL)

Mais dans la réalité, du studio jusqu'à l'appartement de cinq pièces, les endroits réellement disponibles coûtent encore plus cher.

« Quand les gens se promènent et regardent les coûts disponibles en location, c'est souvent autour de 1000 dollars », nuance Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

« Pour les gens qui n'ont pas de revenus ou les gens qui ont des revenus moyens, c'est de plus en plus difficile d'avoir un loyer qu'on peut se payer », ajoute-t-elle.

Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) Photo : Radio-Canada

On s'appauvrit pour payer le loyer et dans le cas de certaines personnes, on nuit carrément à nos autres besoins essentiels. Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

À Québec, la hausse du coût des loyers force les personnes à faibles revenus à se déplacer plus loin

« Il y a des gens qui sont déplacés de leur quartier parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le loyer au coût qui est demandé », poursuite Mme Laflamme.

Dans la région de Québec, plus du tiers des ménages locataires paient plus que la norme de 30 % de leurs revenus pour se loger et 15 000 personnes y consacrent plus de la moitié de leurs revenus.

La solution passe par le logement social, plaide Véronique Laflamme. Or, les investissements gouvernementaux dans le secteur sont insuffisants selon elle.

« Malheureusement, le logement social, il ne s'en construit pratiquement pas. C'est 3000 qui sont financés chaque année pour tout le Québec et l'an dernier à Québec, seulement 180 ont été construits. »