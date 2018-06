Les organisateurs s'attendent à voir converger les motocyclistes par centaines à ce grand rassemblement qui se terminera avec une parade dimanche.

Annie Presseault, bénévole pour l'organisation, a d'ailleurs redoublé d'efforts ces derniers jours afin de finaliser les préparatifs.

Elle affirme qu'il y a en aura pour tous les goûts.

« Il va y avoir une place pour ceux qui veulent camper, il y aura un rallye le samedi, une parade le dimanche et toutes sortes d'activités qui vont se faire ici sur le terrain où seront les motos », dit-elle.

Dimanche, un cortège partira de New Liskeard, en Ontario.

La communauté de Timiskaming First Nation partagera la recette de l'événement avec deux organismes d'aide aux familles et aux personnes atteintes d'un cancer, l'un à New Liskeard et l'autre à Ville-Marie.