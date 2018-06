Selon le groupe Families Belong Together Ottawa (FBT Ottawa), tout près de 630 manifestations similaires ont lieu samedi, tant aux États-Unis qu’ailleurs dans le monde.

Dans une publication sur le réseau social Facebook, le groupe a indiqué que les participants allaient marcher pour démontrer leur solidarité envers les familles séparées et/ou détenues à la frontière méridionale étatsunienne.

À midi, les participants se sont réunis devant le Monument canadien pour les droits de la personne, au centre-ville d’Ottawa, où certains d’entre eux ont partagé leurs expériences.

Les participants ont par la suite pris la direction de l’ambassade américaine, promenade Sussex.

« Quand les droits des réfugiés sont attaqués, qu'est-ce qu'on fait? », scandait un manifestant. « On s'unit, on contre-attaque! », répondaient les autres.

« Notre message est clair : nous nous soulevons contre la séparation inutile d’enfants et de leurs familles aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde, avec une attention particulière envers les droits des personnes migrantes et des peuples autochtones », pouvait-on lire dans la publication.

