Malgré certaines embûches, de plus en plus d'entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean prennent le virage vert. La Cabane à glaces de L’Anse-Saint-Jean en est un bon exemple.

La crèmerie propose à ses clients de conserver leur verre en souvenir, de manger avec une cuillère de bois et de boire avec une paille en carton.

« On est fier d'être dans les premières crèmeries à faire ce changement, surtout dans un petit village comme L'Anse-Saint-Jean », explique la copropriétaire, Lysanne Boily.

La distance a toutefois forcé le commerce à faire affaire avec un distributeur de l'Alberta.