La photographe Sana Belgot raconte qu'elle prenait des clichés du couple sur les marches d'un hôtel lorsque la future mariée a repéré le comédien et lui a fait un signe de la main, visiblement excitée.

Le célèbre comédien s'est alors approché des amoureux pour leur transmettre ses félicitations, prenant même la pose pour la caméra, à leur plus grand plaisir. Une photo montre un Adam Sandler moustachu, vêtu d'un t-shirt et d'une paire de shorts, faisant des signes de la paix avec ses deux mains.

Sana Belgot ajoute que le couple l'a invité à se joindre à eux pour la cérémonie, une offre de dernière minute qu'il a poliment déclinée.

Alexandra Steinberg et Kevin Goldstein, tous deux des amateurs d'Adam Sandler, étaient enchantés de souligner le jour J en sa présence, rapporte-t-elle.La photographe se dit pour sa part plus ou moins familière avec son oeuvre, mais après cette rencontre inusitée, elle reconnaît qu'elle n'aura d'autre choix que d'écouter l'un de ses plus grands succès, Le Chanteur de noces (The Wedding Singer).