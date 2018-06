Un texte de Émile Duchesne

Une étape importante de l'histoire du Festival de la chanson de Tadoussac a été franchie cette année avec l'arrivée de Julien Pinardon à la direction générale. Le directeur sortant, Charles Breton, qui dirigeait l'organisation depuis 20 ans, a laissé son poste quand il a été élu maire de Tadoussac en novembre.

Charles Breton reste toutefois dans l'entourage du festival afin d'appuyer son successseur, une aide très appréciée par Julien Pinardon.

Il reste un bon conseil pour moi et pour l’équipe, puis il a toujours un bon œil, un œil aiguisé, je dirais, sur l’organisation, surtout la logistique, comment bien faire les choses. Ça faisait 20 ans qu’il était à la tête. Il a amené le festival où il est rendu maintenant. Julien Pinardon, directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac

Le directeur du Festival de la chanson de Tadoussac, Julien Pinardon Photo : Courtoisie - Julien Pinardon

Comme d'habitude, des artistes établis et des artistes émergents se partagent les différentes scènes de Tadoussac. Les Trois Accords ont ouvert le festival jeudi et les participants ont aussi eu droit à une prestation de Marjo et de Jean-Pierre Ferland vendredi soir sur la scène principale, située près de l'église. D’autres artistes bien connus sont attendus comme Klô Pelgag, Tire le Coyote et Mononc' Serge.

En même temps, le festival fait aussi une grande place aux artistes moins connus ou dont la popularité grandit tranquillement. L’artiste innu de la Côte-Nord Matiu fera quatre prestations cette fin de semaine. On pourra aussi voir des groupes comme Qualité Motel et Bleu Jeans Bleu.

Matiu en prestation au Festival de la chanson de Tadoussac Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Jean-Pierre Ferland, qui a renoncé à sa retraite et qui a notamment donné un spectacle vendredi, explique à quel point il est impressionné par les jeunes artistes qu’il rencontre.

C’est un métier qu’on fait pour être aimé. Je pense que c’est ça. Alors on ne peut pas dire à un moment donné aux gens : ''vous m’avez aimé une telle partie de ma vie, maintenant je ne vous aime plus, je m’en vais.'' Non, ça ne se fait pas. Jean-Pierre Ferland, auteur-compositeur-interprète

Jean-Pierre Ferland en point de presse. Il s'agit de sa première visite en carrière au Festival de la chanson de Tadoussac. Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

La programmation comprend également des artistes internationaux. Cette année, l'organisation a voulu faire une place particulière à la musque du monde.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais