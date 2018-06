Un texte de Kathleen Harris, CBC News

C'est à la suite de la demande du député conservateur Larry Maguire, de la circonscription de Brandon – Souris au Manitoba, que l'agent du Parlement a accepté de se pencher sur le dossier.

Le député souhaite savoir combien a été dépensé jusqu'à maintenant, mais aussi ce que coûtera aux Canadiens l’augmentation du rythme de l’immigration irrégulière.

« Nous avons simplement besoin de savoir, en tant que Canadiens, quel est le coût et comment le gouvernement compte s’y prendre dans le futur, considérant que plusieurs de nos communautés deviennent surchargées par le nombre de réfugiés s’installant à Toronto, Montréal et d’autres régions, » affirme M. Maguire.

Plus de 23 000 personnes sont entrées au Canada en dehors des points de passages frontaliers officiels l’année dernière, principalement au Québec et au Manitoba. Les grandes villes comme Toronto et Montréal peinent à loger et à supporter ces nouveaux arrivants.

Dans une lettre adressée au DPB, Larry Maguire avance qu’il existe très peu de rapport sur la question bien que l’accroissement du nombre de demandeurs d’asile crée un fardeau financier et une importante charge de travail pour chez certains services de l'État fédéral.

Le DPB en bref Est indépendant du gouvernement et travaille pour l'ensemble des députés et sénateurs fédéraux.

A pour mandat de présenter au Parlement une analyse indépendante sur l’état des finances de la nation, le budget des dépenses du gouvernement, ainsi que les tendances de l’économie nationale.

À la demande de tout comité parlementaire ou de tout parlementaire, il peut faire une estimation des coûts de toute proposition concernant des questions qui relèvent de la compétence du Parlement.

Les Canadiens « ont le droit de savoir »

« Alors que la crise dure depuis un certain temps, le gouvernement n’a ni indiqué ce qu’il coûtait d’accommoder le nombre grandissant d’arrivants irréguliers ni montrer la moindre projection concernant les coûts futurs, écrit-il. Je crois que les parlementaires, comme tous les Canadiens, ont le droit de savoir exactement combien le flux d’arrivée irrégulière coûte au gouvernement. »

La porte-parole du DPB, Sloane Mask, ne pouvait pas dire combien de temps prendrait l’exercice. Elle a toutefois confirmé que l’organisation avait débuté ses requêtes d’informations auprès de divers départements du gouvernement.

« Une fois que nous aurons les réponses, nous serons en meilleures positions pour estimer l’échéance requise pour compléter cette analyse, » affirme-t-elle.