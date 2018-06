Manjit Jaswal et Ricky Marula disent que ces boutiques proposées dans les quartiers Taradale et Saddle Ridge sont trop près d’écoles, de garderies et de magasins d’alcools.

Selon une porte-parole de la Ville, Brandy MacInnis, l’emplacement des points de vente dépend de gestionnaires de ces dossiers auxquels il faut s'adresser en cas de plainte. Ces spécialistes prennent en compte les inquiétudes des communautés, tient-elle à préciser.

Plus de 240 demandes d’ouvertures de magasins de marijuana ont été déposées auprès de la Municipalité qui pourrait commencer à accorder des permis à partir du 30 juillet. Une fois les emplacements choisis, les citadins pourront encore faire appel des décisions.

Le 17 octobre, le Canada autorisera l’usage de la marijuana récréative dans le pays. Les provinces et les municipalités doivent décider des règles entourant la vente du produit.