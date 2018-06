Le maire, Noël-Marie Clavet, craint que la marge de recul passe de 15 à 30 mètres dans la MRC Côte-de-Gaspé.

Selon lui, la Longue Pointe est protégée par des rochers et n'est pas soumise à l'érosion. La Municipalité va même faire une étude pour tenter de démontrer que ce secteur est naturellement protégé.

La longue pointe est naturellement protégée par des rochers. Photo : Radio-Canada/MI

Si, au niveau de l’étude, on nous dit qu’avec 15 mètres, on respecte... Y a pas de problème, ça fait notre affaire, ça continue, ça vient de régler toutes les choses, explique le maire. Sinon, on va aller voir le Ministère pour un programme de protection pour pouvoir garder nos 15 mètres.

Le maire Clavet promet que la Longue Pointe ne sera jamais la proie de promoteurs immobiliers et qu'elle conservera sa vocation culturelle et touristique.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay