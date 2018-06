Vainqueur l'an passé, Bottas devancera dimanche, sur la première ligne de la grille de départ, son coéquipier britannique Lewis Hamilton, grâce à la 5e pole position de sa carrière et un chrono inférieur de 19/1000 à celui du quadruple champion du monde.

Les Ferrari de l'Allemand Sebastien Vettel et du Finlandais Kimi Räikkönen se sont qualifiées en deuxième ligne.

Toutefois Vettel, qui compte 14 points de retard sur Hamilton au Championnat du monde, est sous enquête pour avoir gêné l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault) en ralentissant lors de la deuxième séance de qualification.

Le Canadien Lance Stroll (Williams-Mercedes) partira au 14e rang de la grille. Stroll était tout sourire à la sortie de la séance de qualifications .

« Le premier passage en Q2 c’était avec des vieux pneus pour un réchauffement et après on est partis avec la même balance (…) On aurait pu faire quelques dixièmes de mieux en ajustant les ailes en avant, mais je suis content d’être passé en Q2 ».

Interrogé sur ses espoirs pour la course, le jeune pilote de Mont-Tremblant est demeuré réaliste.

« Oui, je pars à la 14e place, il faut qu’on fasse notre course et peut-être qu’il peut se passer quelque chose. Mais honnêtement, je suis content d’être passé en Q2, je ne l’avais pas fait depuis Bakou, ce n’est que la troisième fois cette année… » Lance Stroll

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) occupera la troisième ligne devant le Français Romain Grosjean (Haas), toujours en quête de son premier point en 2018. La dernière fois que Grosjean s'était élancé de cette position sur la grille remonte au GP d'Australie cette saison.

Le natif de Genève a pris le meilleur sur l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et son coéquipier danois Kevin Magnussen.

Bottas, qui a tranquillement dégusté une glace en se rendant à la conférence de presse d'après qualifications, pense avoir la recette pour rééditer son succès de l'année dernière.

« J'ai juste besoin d'un bon départ propre, ne rien faire de surprenant, surtout ne pas jouer au héros dans le virage numéro 1 et ensuite aller de l'avant » Valtteri Bottas



« Valtteri le mérite, ce n'est pas si mal pour moi, je suis content » a réagi son équipier Lewis Hamilton, qui paraissait pourtant un peu déçu.

Vettel et Hamilton ont tous deux commis de petites erreurs lors de leur premier tour lancé en troisième séance de qualification au contraire de Bottas, qui s'est permis d'améliorer ensuite son temps canon.

Les deux Renault de Sainz Jr et de l'Allemand Nico Hülkenberg ont décroché les 9e et 10e positions sur la grille.

Les Français Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso) partiront 11e et 12e, après avoir échoué en Q2.