Provenant de la région, mais aussi des grands centres, les participants parcourent en solo ou en équipe une des trois distances proposées, d'abord à la nage, en piscine, ensuite à la course.

Une longue et une courte distance sont proposées. Un parcours est aussi prévu pour les 12 ans et moins, soit deux longueurs de nage et un kilomètre de course.

Courte distance 20 longueurs de piscine (500 mètres)

3 kilomètres de course Longue distance 40 longueurs de piscine (un kilomètre)

5 kilomètres de course

Selon une des organisatrices du duathlon, Audrey April, l’événement se veut accessible à tous. Il ne s'agit pas d'une compétition.

En plus de faire la promotion des saines habitudes de vie, l'événement vise, entre autres, à récolter de l'argent pour que des enfants qui n'en ont pas nécessairement les moyens aient accès à des cours de natation gratuits.

Le but, c'est vraiment de conscientiser les jeunes aux dangers qu'il y a en lien avec les plans d'eau et leur apprendre des techniques de nage pour prévenir des accidents , précise Audrey April.

L'année dernière, l'activité a permis d'amasser 1200 $.

Avec les informations d'Émilie Hamon