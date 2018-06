« Viens de parler avec le roi Salmane d'Arabie saoudite et lui ai expliqué que, en raison des tensions et dysfonctionnements en Iran et au Venezuela, je demande que l'Arabie saoudite augmente la production de pétrole, peut-être de 2 000 000 de barils, pour combler la différence », a tweeté M. Trump, ajoutant : « Les prix sont trop hauts! Il a été d'accord ».

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a avalisé le 23 juin avec la Russie et ses autres partenaires – un groupe de 24 pays qui assurent plus de 50 % de la production mondiale d'or noir – le principe d'une hausse de production.

Selon l'Arabie saoudite et la Russie, cela représenterait une hausse d'« un million de barils par jour », ce qui répondrait à la hausse attendue de la demande mondiale.

L'agence de presse officielle saoudienne a précisé samedi que l'appel téléphonique avait été initié par le président américain et que les deux hommes avaient évoqué « la nécessité de faire des efforts de façon à préserver la stabilité du marché du pétrole et la croissance de l'économie mondiale ».

Les deux dirigeants ont aussi parlé « des efforts des pays producteurs pour combler les éventuelles insuffisances dans les approvisionnements », selon la même source saoudienne.

Le cartel et ses alliés sont liés depuis la fin de 2016 par un pacte de limitation de la production pour faire remonter les cours. Ce qui a semble-t-il fonctionné, puisque le baril de Brent, référence sur le marché mondial, est passé d'environ 50 dollars américains à la fin de 2016 à plus de 80 $ US en mai.

Mais les experts ont jugé que la hausse décidée il y a une semaine était trop « vague » pour peser de manière importante sur les cours et répondre aux injonctions de Donald Trump de faire baisser les prix pétroliers pour l'été.

Le président américain a régulièrement critiqué l'OPEP ces dernières semaines, l'accusant de ne pas agir.

« J'espère que l'OPEP va augmenter son débit de manière significative. Il faut garder les prix bas! », avait-il notamment tweeté au moment où l'organisation publiait sa décision.

En avril, il avait accusé le cartel de maintenir des prix « artificiellement très élevés ».

Les prix du carburant à la pompe, des données très sensibles aux États-Unis dans la mesure où elles influent beaucoup sur le moral de la population, ont fortement progressé ces derniers mois. Et les Américains se préparent à partir en vacances d'été.